Дания и Нидерланды заключили сделку на поставки Украине 14 танков Leopard 2

Дания, Нидерланды и немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG заключили контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2,
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"Украина получит очередные танки Leopard 2 от ее западных партнеров. Handelsblatt узнало из источников в НАТО, что Дания и Нидерланды профинансировали закупки 14 танков, которые поставит Rheinmetall", - отмечает издание.
В сделке также участвовало правительство ФРГ, которое дало разрешение на экспорт этих вооружений.
Ожидается, что первые танки из этой партии доставят в Украину в январе 2024 года, а все остальные танки прибудут в течение 2024 года.