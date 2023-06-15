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Дания и Нидерланды заключили сделку на поставки Украине 14 танков Leopard 2

Дания и Нидерланды заключили сделку на поставки Украине 14 танков Leopard 2 Дания, Нидерланды и немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG заключили контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2,
Другие страны
15 июня 2023 г. 21:43
Дания и Нидерланды заключили сделку на поставки Украине 14 танков Leopard 2

Дания, Нидерланды и немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG заключили контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2,

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила газета Handelsblatt.

"Украина получит очередные танки Leopard 2 от ее западных партнеров. Handelsblatt узнало из источников в НАТО, что Дания и Нидерланды профинансировали закупки 14 танков, которые поставит Rheinmetall", - отмечает издание.

В сделке также участвовало правительство ФРГ, которое дало разрешение на экспорт этих вооружений.

Ожидается, что первые танки из этой партии доставят в Украину в январе 2024 года, а все остальные танки прибудут в течение 2024 года.

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