Дания и Нидерланды заключили сделку на поставки Украине 14 танков Leopard 2

Дания, Нидерланды и немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG заключили контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2,

Дания, Нидерланды и немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG заключили контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2,

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила газета Handelsblatt.

"Украина получит очередные танки Leopard 2 от ее западных партнеров. Handelsblatt узнало из источников в НАТО, что Дания и Нидерланды профинансировали закупки 14 танков, которые поставит Rheinmetall", - отмечает издание.

В сделке также участвовало правительство ФРГ, которое дало разрешение на экспорт этих вооружений.

Ожидается, что первые танки из этой партии доставят в Украину в январе 2024 года, а все остальные танки прибудут в течение 2024 года.