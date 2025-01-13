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Дания готова обсуждать с США их интересы в Арктике

Дания готова обсуждать с США их интересы в Арктике Датские власти признают, что США считают важной Арктику для своей безопасности, поэтому Копенгаген готов вести диалог с Вашингтоном на эту тему.
Другие страны
13 января 2025 г. 15:36
Дания готова обсуждать с США их интересы в Арктике

Датские власти признают, что США считают важной Арктику для своей безопасности, поэтому Копенгаген готов вести диалог с Вашингтоном на эту тему.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в понедельник на пресс-конференции заявил глава МИД Дании Ларс Расмуссен.

"Мы согласны с тем, что у американцев есть конкретные причины для беспокойства в отношении с ситуации с безопасностью в Арктике, где мы соседствуем. Поэтому мы, в тесном сотрудничестве с Гренландией, готовы продолжать переговоры с будущей администрацией США с целью гарантировать законные американские интересы", - сказал министр.

В Гренландии уже есть военная база США. Остров считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. На острове имеются запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере.

Отметим, что, согласно данным опроса, проведенного американским центром изучения общественного мнения Patriot Polling, около 57% жителей Гренландии - самоуправляемой территории Дании - поддерживают идею присоединения к США.

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