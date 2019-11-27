Пилота, посадившего самолет на кукурузном поле, наградили орденом мусульман

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равиль Гайнутдин наградил командира воздушного судна Дамира Юсупова, посадившего А321 на кукурузном поле, орденом мусульман "За заслуги", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Торжественное награждение Юсупова за "проявленное мужество, сохранение человеческих жизней в экстремальной ситуации, высокий профессионализм, верность духовным традициям и гражданскому долгу" прошло в Московской соборной мечети.

"Мы с восхищением тогда узнали, что наш брат Дамир Юсупов смог посадить такой огромный лайнер без гибели пассажиров на кукурузное поле. Мы восприняли это как настоящий героизм, как подвиг настоящего человека", - заявил глава Совета муфтиев России.

По его словам, подвиг Д.Юсупова станет примером для молодежи.

"То, что мы остались живы и здоровы - это милость всевышнего Аллаха. Многие говорят о профессионализме, везении, но мы все понимаем, что это произошло по его милости. Самой большой наградой является то, что люди вернулись к своим близким, все остались живы и здоровы. Я очень горд получить такую награду, благодарен за доверие", - отметил сам Дамир Юсупов.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.