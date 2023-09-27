О нас

Дамаск требует от Вашингтона компенсации за похищенные природные ресурсы

Дамаск требует от Вашингтона компенсации за похищенные природные ресурсы Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует положить конец незаконному американскому военному присутствию на своей территории.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 01:18
Дамаск требует от Вашингтона компенсации за похищенные природные ресурсы

Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует положить конец незаконному американскому военному присутствию на своей территории.

Как передает Report, об этом заявил постпред арабской республики при всемирной организации Бассам Саббаг, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сирия обращает внимание международного сообщества на систематическое разграбление своих природных богатств Соединенными Штатами, - подчеркнул дипломат. - Наше правительство требует от США компенсации за похищенные нефтяные ресурсы и пшеницу".

По словам Саббага, сирийская сторона оценивает нанесенный США за последние годы экономический урон на сумму в размере 115 млрд долларов. "Мы считаем, что Совбез ООН должен привлечь к ответственности США и заставить их компенсировать потери сирийскому населению, которое нуждается в продовольствии и топливе", - подчеркнул постпред.

Дамаск, указал он, требует возвращения под суверенитет сирийского государства захваченных нефтегазовых месторождений и прекращения поддержки Вашингтоном сепаратистских формирований на северо-востоке Сирии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2023 г. 00:00
Завершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
ФотоЗавершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
26 сентября 2023 г. 13:23
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 22:58
Дан официальный обед в честь президента Турции
Дан официальный обед в честь президента Турции
25 сентября 2023 г. 19:08
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
25 сентября 2023 г. 17:46
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
25 сентября 2023 г. 17:19
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван придаст новый импульс нашим отношениям
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода "Игдыр-Нахчыван" придаст новый импульс нашим отношениям
25 сентября 2023 г. 17:17
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
25 сентября 2023 г. 16:38
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
25 сентября 2023 г. 16:35
В Нахчыване состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один
В Нахчыване состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один
25 сентября 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi