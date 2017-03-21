Дамаск сочтет вторжением любую операцию без согласования с властями Сирии

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Дамаск будет считать вторжением любую военную операцию без согласования с сирийскими властями, идет ли речь о Ракке или любом другом городе.

Как передает Report, об этом заявил российским журналистам президент Сирии Башар Асад.

"Любая военная операция в Сирии без согласования правительства незаконна, и, как я уже говорил, любое присутствие военных на сирийской земле является вторжением, идет ли речь об освобождении Ракки или любого другого населенного пункта", — сказал Асад, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что операция по освобождению сирийской Ракки начнется в первых числах апреля.

"Во-вторых, мы все знаем, что коалиция (под предводительством США — ред.) никогда не имела серьезных намерений противостоять ИГИЛ или террористам. Так что мы должны подумать, каковы реальные намерения союзников. Освободить Ракку? Но от кого? От ИГИЛ? И кому передать после? Их план — не сражаться с террористами, не помогать правительству Сирии, не воевать за суверенитет Сирии, а что-то другое", — добавил президент.