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Дамаск подвергся ракетному удару

Дамаск подвергся ракетному удару

ПВО Сирии отражает атаку на Дамаск.

Об этом передает Report со ссылкой на гостелеканал Ikhbariya.

По его данным, несколько объектов удалось сбить. Удары, как утверждает телеканал, наносят самолеты, которые заходят с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны.

На данный момент сирийская сторона не уточняет, кто наносит удары, но, как правило, их осуществляют израильские ВВС

В последний раз Дамаск подвергался атаке ночью 6 февраля. Тогда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух - земля" по пригородам столицы арабской республики. В ответ правительственные войска Сирии применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

В этот момент в районе аэропорта Дамаска на посадку заходил лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами. Диспетчеры вовремя увели самолет из зоны поражения и направили его на ближайший запасной аэродром - на базе Хмеймим.

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