Дамаск поддерживает Палестину в ее праве на создание государства

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Сирия поддерживает палестинское правительство в отстаивании своих прав в СБ ООН на создание собственного независимого государства, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Мекдад во время встречи с делегацией Организации освобождения Палестины.

"Сирия поддерживает действия братской Палестины в СБ ООН с целью принятия резолюции, которая поставит конец израильской оккупации палестинской территории и гарантирует права палестинского народа на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Иерусалиме", — цитирует слова Аль-Мекдада сирийское национальное агентство САНА.

Замглавы МИД Сирии подчеркнул необходимость снабжения помощью палестинских лагерей беженцев, которые расположены в Сирии.

Глава палестинской делегации Ахмад Маждаляни в свою очередь сказал, что Палестина намерена обратиться в СБ ООН с просьбой "создать временные рамки по окончанию израильской оккупации палестинских территорий".

Говоря о палестинских беженцах в Сирии, Маждаляни выразил надежду, что правительства Сирии и Палестины предпримут все необходимые действия, чтобы облегчить страдания жителей лагеря Ярмук, расположенного в окрестностях Дамаска, и вернут его жителей к нормальной жизни.

С начала войны в Сирии в палестинском лагере для беженцев Ярмук жили около 160 тысяч человек. С декабря 2012 года лагерь перешел под контроль исламистских вооруженных группировок, тем самым оказавшись в изоляции от окружающих городов. В результате десятки мирных граждан умерли от голода. Доставка гуманитарной помощи от сирийского правительства, БАПОР и "Красного Полумесяца" затрудняется из-за того, что боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" обстреливают гуманитарные колонны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".