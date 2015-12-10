Дамаск обвинил коалицию во главе с США в атаке на позиции сирийской армии

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Атака самолетов возглавляемой США антитеррористической коалиции на востоке Сирии привела к гибели трех и ранению 30 сирийских военнослужащих, заявил на брифинге в четверг официальный представитель ВС Сирии бригадный генерал Али Майхуб.

"В то время как наши войска отражают атаки террористов ИГИЛ (террористическая организация) в восточной зоне, самолеты коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по одной из позиций наших войск в Дейр-эз-Зор, что привело к гибели трех военнослужащих и ранению 30-ти, а также уничтожению вооружений, военной и специальной техники и сооружений", - сказал Мейхуб журналистам, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.