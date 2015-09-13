Дамаск обстреливается из минометов, на шоссе в Хомс идут бои

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Боевики вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" обстреливают из реактивных установок жилые районы Дамаска.

Как передал информационный портал "Сурия аль-Эн", минометные снаряды разорвались в старинной части города. В христианском квартале Бэб-Тума погиб один и ранено восемь человек.

Сообщения о пострадавших поступили с площади Тахрир в центре столицы. Мины упали также на Багдадской улице и проспекте Адави, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

В субботу в результате минометных обстрелов получили ранения 11 горожан. В пятницу в Дамаске погибли пятеро, еще 30 человек были доставлены в больницы с ранениями.

Боевики обстреливают армейские позиции со стороны холма Телль-Курди, который служит базой бандформирований, сообщил военный источник.

13 сентября сирийская армия продолжила операцию по возвращению под контроль района Дахият-эль-Асад рядом с предместьем Хараста (8 км от Дамаска). Боевикам из "Джейш аль-Ислам" удалось занять там несколько блокпостов и перекрыть на этом участке движение по стратегическому шоссе Дамаск-Хомс. Транспортный поток был временно пущен в объезд через город Телль до развилки на Багдад.