Дамаск обратился в ООН с жалобой на международную коалицию

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ МИД Сирийской Арабской Республики (САР) обратился в ООН с очередной жалобой на действия международной коалиции, которой руководит США.

Как передает Report, об этом сообщает в среду сирийское информационное агентство SANA.

Власти Сирии призывают Совбез ООН «выполнить свои резолюции по борьбе с терроризмом, в частности 2253, и немедленно запретить коалиции совершать очередные преступления в отношении невинных сирийских граждан», говорится в документе.

В заявлении указывается, что авиаудары коалиции в Сирии помимо человеческих жертв наносят непоправимый урон инфраструктуре и экономическому потенциалу Сирии.

Во вторник сообщалось, что в ходе авиаудара коалиции по сирийской Ракке погибли 78 мирных граждан.