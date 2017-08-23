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    Дамаск обратился в ООН с жалобой на международную коалицию

    Власти Сирии призывают Совбез ООН выполнить свои резолюции по борьбе с терроризмом

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ МИД Сирийской Арабской Республики (САР) обратился в ООН с очередной жалобой на действия международной коалиции, которой руководит США.

    Как передает Report, об этом сообщает в среду сирийское информационное агентство SANA.

    Власти Сирии призывают Совбез ООН «выполнить свои резолюции по борьбе с терроризмом, в частности 2253, и немедленно запретить коалиции совершать очередные преступления в отношении невинных сирийских граждан», говорится в документе.

    В заявлении указывается, что авиаудары коалиции в Сирии помимо человеческих жертв наносят непоправимый урон инфраструктуре и экономическому потенциалу Сирии.

    Во вторник сообщалось, что в ходе авиаудара коалиции по сирийской Ракке погибли 78 мирных граждан.

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