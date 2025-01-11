Дамаск и Бейрут договорились о возвращении сирийских заключенных из ливанских тюрем

Сирия и Ливан достигли договоренности о возвращении на родину сирийских заключенных, содержащихся в ливанских тюрьмах.

Сирия и Ливан достигли договоренности о возвращении на родину сирийских заключенных, содержащихся в ливанских тюрьмах.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении сирийского МИД, опубликованном в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, соответствующее решение было принято по итогам визита премьер-министра Ливана Наджиба Микати и главы ливанского внешнеполитического ведомства Абдаллы Бу Хабиба в Дамаск.

"Было достигнуто соглашение о возвращении всех сирийских заключенных из ливанских тюрем, обеспечении безопасности границы с обеих сторон и сотрудничестве в борьбе с наркотиками", - отмечается в заявлении.

Кроме того, стороны договорились о формировании совместных комитетов на политическом, военном и экономическом уровнях.

"Мы обсудили с нашими братьями важность роли Сирии в укреплении позиций арабских стран и поддержании стабильности и безопасности в регионе", - подчеркивается в тексте.

Отметим, что Микати прибыл в субботу в сирийскую столицу на самолете. Это первый официальный визит главы ливанского правительства в Дамаск с 2010 года. Он провел переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа, в ходе которых стороны договорились о скорейшем урегулировании всех пограничных проблем и организации процесса возвращения сирийских беженцев на родину.