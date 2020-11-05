Далай-лама призвал не обвинять мусульман в терактах в Европе

Далай-лама прокомментировал недавние теракты во Франции и других странах Европы

Далай-лама прокомментировал недавние теракты во Франции и других странах Европы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Недавно в Европе произошло несколько вооруженных нападений, но мы не можем возлагать вину за это несчастье на всех мусульман. Это было бы ошибкой", - заявил Далай-лама, отвечая на вопрос.

По его словам, если один экстремистски настроенный мусульманин совершил преступление, неверно обвинять в нем всех последователей ислама.

"Например, и среди последователей тибетского буддизма бывают те, кто создает конфликты, но было бы неправильно говорить из-за этого, что все буддисты такие", - пояснил духовный лидер.