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Далай-лама призвал не обвинять мусульман в терактах в Европе

Далай-лама призвал не обвинять мусульман в терактах в Европе Далай-лама прокомментировал недавние теракты во Франции и других странах Европы
Другие страны
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5 ноября 2020 г. 16:36
Далай-лама призвал не обвинять мусульман в терактах в Европе

Далай-лама прокомментировал недавние теракты во Франции и других странах Европы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Недавно в Европе произошло несколько вооруженных нападений, но мы не можем возлагать вину за это несчастье на всех мусульман. Это было бы ошибкой", - заявил Далай-лама, отвечая на вопрос.

По его словам, если один экстремистски настроенный мусульманин совершил преступление, неверно обвинять в нем всех последователей ислама.

"Например, и среди последователей тибетского буддизма бывают те, кто создает конфликты, но было бы неправильно говорить из-за этого, что все буддисты такие", - пояснил духовный лидер.

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