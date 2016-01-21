​Далай-лама госпитализирован в США

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV проходит в США обследование на предмет проблем с простатой. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, соответствующее заявление сделала клиника Мейо, где он лечится.

Говоря о состоянии 80-летнего Далай-ламы, врачи говорят, что серьезных причин для беспокойства нет. Далай-лама "хорошо поддается лечению и полностью выздоровеет", - говорится в заявлении клиники.

В сентябре прошлого года Далай-лама XIV был вынужден отменить ряд международных визитов по состоянию здоровья. Врачи посоветовали тибетскому лидеру больше отдыхать.