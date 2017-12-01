Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ в Сирии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в минобороны РФ.

"1 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов", - сказали в минобороны РФ.