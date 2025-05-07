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Daily Pakistan: Индийская армия подняла белый флаг на линии контроля в Кашмире

Daily Pakistan: Индийская армия подняла белый флаг на линии контроля в Кашмире Индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире.
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7 мая 2025 г. 06:21
Daily Pakistan: Индийская армия подняла белый флаг на линии контроля в Кашмире

Индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Pakistan со ссылкой на источники в силах безопасности.

Согласно информации, пакистанская армия нанесла серьезный ущерб вражеским постам на линии контроля, в результате чего индийская армия вывесила белый флаг на посту комплекса Чора.

Источники также подтвердили уничтожение штаба 12-й пехотной бригады 9-й дивизии 15-го корпуса, ключевого тактического формирования индийской армии, участвующего в передовых операциях вблизи линии контроля в Азад Джамму и Кашмире.

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