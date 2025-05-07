Daily Pakistan: Индийская армия подняла белый флаг на линии контроля в Кашмире

Индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире.

Индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире.

Как передает Report , об этом сообщает газета Daily Pakistan со ссылкой на источники в силах безопасности.

Согласно информации, пакистанская армия нанесла серьезный ущерб вражеским постам на линии контроля, в результате чего индийская армия вывесила белый флаг на посту комплекса Чора.

Источники также подтвердили уничтожение штаба 12-й пехотной бригады 9-й дивизии 15-го корпуса, ключевого тактического формирования индийской армии, участвующего в передовых операциях вблизи линии контроля в Азад Джамму и Кашмире.