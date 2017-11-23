Daily Mail: Задержанные в Саудовской Аравии принцы подвергаются пыткам

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Члены королевской семьи и бизнесмены, задержанные в начале текущего месяца в Саудовской Аравии, подвергаются в заключении пыткам, которые осуществляют сотрудники частной американской военной компании. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия британской газеты Daily Mail.

"Они бьют их, пытают их, награждают их шлепками и оскорбляют. Они пытаются их сломить", - сообщил изданию источник в королевстве. По информации газеты, указанные действия осуществляют сотрудники американской частной компании Academi, которая ранее называлась Blackwater. "Снаружи отелей, где находятся задержанные, можно увидеть бронированные автомобили саудовских спецслужб, но внутри действует частная военная компания", - сообщил изданию источник.

Сама компания, как отмечается в статье, утверждает о непричастности к пыткам, указывая на то, что такие действия запрещены американским законодательством. "Мы не оказываем услуг по обеспечению безопасности в королевстве Саудовская Аравия, мы не вступали в контакт и не имеем связи с любыми правительственными официальными лицами или частной стороной в связи с этими заявлениями", - отметил представитель Academi.

Между тем газета утверждает, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, по инициативе которого была развернута антикоррупционная кампания, лично принимает участие в допросах. По информации издания, он уже конфисковал у задержанных принцев и бизнесменов 194 млрд долларов.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией под руководством наследного принца постановил задержать 11 принцев и около 30 бывших и действующих министров и предпринимателей по обвинению в коррупции. Новый орган был сформирован по указу саудовского монарха Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Позже было объявлено, что всего были задержаны и допрошены 208 человек.