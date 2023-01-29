Daily Mail: В Старом городе Иерусалима обнаружен "таинственный" отпечаток руки

В старом городе Иерусалима, в месте, которое ранее было крепостным рвом, обнаружен «таинственный» отпечаток руки.

В старом городе Иерусалима, в месте, которое ранее было крепостным рвом, обнаружен "таинственный" отпечаток руки.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Mail .

"Это что-то символизирует? Указывает ли это на конкретный ближайший элемент? Или это просто ради шутки? Время покажет", - заявил исследователь из Израильского управления древностей (IAA).

Отмечается, что находка была обнаружена на остатках укреплений возрастом до тысячи лет - они были построены во время арабского владычества над городом и до завоевания Иерусалима в ходе Первого крестового похода.

В 1099 году этот ров, шириной десять метров и глубиной до семи метров, крестоносцы не могли преодолеть на протяжении пяти недель.