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Daily Mail: В Старом городе Иерусалима обнаружен "таинственный" отпечаток руки

Daily Mail: В Старом городе Иерусалима обнаружен "таинственный" отпечаток руки В старом городе Иерусалима, в месте, которое ранее было крепостным рвом, обнаружен «таинственный» отпечаток руки.
Другие страны
29 января 2023 г. 09:09
Daily Mail: В Старом городе Иерусалима обнаружен таинственный отпечаток руки

В старом городе Иерусалима, в месте, которое ранее было крепостным рвом, обнаружен "таинственный" отпечаток руки.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Mail.

"Это что-то символизирует? Указывает ли это на конкретный ближайший элемент? Или это просто ради шутки? Время покажет", - заявил исследователь из Израильского управления древностей (IAA).

Отмечается, что находка была обнаружена на остатках укреплений возрастом до тысячи лет - они были построены во время арабского владычества над городом и до завоевания Иерусалима в ходе Первого крестового похода.

В 1099 году этот ров, шириной десять метров и глубиной до семи метров, крестоносцы не могли преодолеть на протяжении пяти недель.

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