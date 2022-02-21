Daily Mail: Как минимум два министра уволятся, если Джонсона накажут за COVID-вечеринки

По крайней мере два министра кабинета Бориса Джонсона откажутся от поддержки и "уйдут в отставку", если премьер-министра оштрафуют за нарушение коронавирусных ограничений во время скандальных вечеринок.

По крайней мере два министра кабинета Бориса Джонсона откажутся от поддержки и "уйдут в отставку", если премьер-министра оштрафуют за нарушение коронавирусных ограничений во время скандальных вечеринок.

Как передает Report со ссылкой на об этом пишет Daily Mail .

Сам Джонсон неоднократно отказывался сообщить, уйдет ли он, если его накажут в рамках полицейского расследования.

В Британском кабинете более 20 министров, среди них, разумеется, есть союзники Джонсона. Они убеждены, что его не следует принуждать к отставке, если будет доказана его вина. Однако не все в правительстве придерживаются такого мнения.

"Два министра заявили, что позиция премьер-министра будет несостоятельной, если будет установлено, что он нарушил закон об ограничениях", - пишет газета.