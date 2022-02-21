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Daily Mail: Как минимум два министра уволятся, если Джонсона накажут за COVID-вечеринки

Daily Mail: Как минимум два министра уволятся, если Джонсона накажут за COVID-вечеринки По крайней мере два министра кабинета Бориса Джонсона откажутся от поддержки и "уйдут в отставку", если премьер-министра оштрафуют за нарушение коронавирусных ограничений во время скандальных вечеринок.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 21:24
Daily Mail: Как минимум два министра уволятся, если Джонсона накажут за COVID-вечеринки

По крайней мере два министра кабинета Бориса Джонсона откажутся от поддержки и "уйдут в отставку", если премьер-министра оштрафуют за нарушение коронавирусных ограничений во время скандальных вечеринок.

Как передает Report со ссылкой на об этом пишет Daily Mail.

Сам Джонсон неоднократно отказывался сообщить, уйдет ли он, если его накажут в рамках полицейского расследования.

В Британском кабинете более 20 министров, среди них, разумеется, есть союзники Джонсона. Они убеждены, что его не следует принуждать к отставке, если будет доказана его вина. Однако не все в правительстве придерживаются такого мнения.

"Два министра заявили, что позиция премьер-министра будет несостоятельной, если будет установлено, что он нарушил закон об ограничениях", - пишет газета.

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