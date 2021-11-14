Daily Mail: Британцам придется жить с COVID-19 многие годы

Британские эксперты предсказали, что жителям Соединенного королевства предстоит учиться жить с COVID-19, ведь пандемия в стране будет длиться еще много лет.
Как передает Report, об этом сообщает
В публикации отмечается, что коронавирус останется широко распространенным среди населения Великобритании и будет находиться на одном уровне с "сезонными всплесками" заболеваний в зимний период.
Издание подчеркивает, что с помощью вакцины от COVID-19 можно будет добиться "устойчивого состояния". Количество госпитализаций среди населения страны не будет превышать 750 случаев в день.
В документах Национальной службы здравоохранения Великобритании также приведены четыре сценария будущего развития пандемии в стране. Один из них описан как оптимистичный, когда пик новых случаев заражения инфекцией - около 30 тыс. в сутки - в стране будет достигнут в июле. Худший вариант развития событий, когда в летний пик суточный прирост заразившихся будет достигать 85 тыс.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новые штаммы коронавируса фиксируют постоянно и пока нет оснований утверждать, что недавно выявленная мутация AY.4.2 представляет большую угрозу, чем другие.