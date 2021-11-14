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Daily Mail: Британцам придется жить с COVID-19 многие годы

Daily Mail: Британцам придется жить с COVID-19 многие годы Британские эксперты предсказали, что жителям Соединенного королевства предстоит учиться жить с COVID-19, ведь пандемия в стране будет длиться еще много лет.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 22:39
Daily Mail: Британцам придется жить с COVID-19 многие годы

Британские эксперты предсказали, что жителям Соединенного королевства предстоит учиться жить с COVID-19, ведь пандемия в стране будет длиться еще много лет.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения страны.

В публикации отмечается, что коронавирус останется широко распространенным среди населения Великобритании и будет находиться на одном уровне с "сезонными всплесками" заболеваний в зимний период.

Издание подчеркивает, что с помощью вакцины от COVID-19 можно будет добиться "устойчивого состояния". Количество госпитализаций среди населения страны не будет превышать 750 случаев в день.

В документах Национальной службы здравоохранения Великобритании также приведены четыре сценария будущего развития пандемии в стране. Один из них описан как оптимистичный, когда пик новых случаев заражения инфекцией - около 30 тыс. в сутки - в стране будет достигнут в июле. Худший вариант развития событий, когда в летний пик суточный прирост заразившихся будет достигать 85 тыс.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новые штаммы коронавируса фиксируют постоянно и пока нет оснований утверждать, что недавно выявленная мутация AY.4.2 представляет большую угрозу, чем другие.

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