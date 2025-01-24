Daily Mail: Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось

Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось, утверждает профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд.

Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось, утверждает профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд.

Как передает Report , об этом сообщает The Daily Mail.

В публикации отмечается, что трещина длиной порядка 56,5 км в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году, но с тех пор расширяется со скоростью около 1,5 см в год.

По новым расчетам специалистов, континент может разделиться в ближайшие один-пять миллионов лет, хотя ранее считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет, добавил Макдональд.

Он добавил, что может произойти ситуация, когда воды Индийского океана хлынут и затопят территорию Восточно-Африканской рифтовой долины.

Макдональд добавил, что разделение Африки может привести к появлению нового континента и океана, который будет таким же глубоким, как Атлантический.