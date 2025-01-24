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Daily Mail: Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось

Daily Mail: Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось, утверждает профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд.
Другие страны
24 января 2025 г. 08:46
Daily Mail: Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось

Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось, утверждает профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Mail.

В публикации отмечается, что трещина длиной порядка 56,5 км в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году, но с тех пор расширяется со скоростью около 1,5 см в год.

По новым расчетам специалистов, континент может разделиться в ближайшие один-пять миллионов лет, хотя ранее считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет, добавил Макдональд.

Он добавил, что может произойти ситуация, когда воды Индийского океана хлынут и затопят территорию Восточно-Африканской рифтовой долины.

Макдональд добавил, что разделение Африки может привести к появлению нового континента и океана, который будет таким же глубоким, как Атлантический.

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