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Дагестан наращивает товарооборот с Азербайджаном

Дагестан наращивает товарооборот с Азербайджаном Дагестан наращивает объем товарооборота с Азербайджаном и другими странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Другие страны
20 июня 2023 г. 05:02
Дагестан наращивает товарооборот с Азербайджаном

Дагестан наращивает объем товарооборота с Азербайджаном и другими странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, торгово-экономические связи региона РФ со странами ОИС за 2022 год вырос на 66%.

"В условиях санкционного давления наблюдается рост показателей торгового сотрудничества со странами ОИС. Товарооборот с ними вырос на 66%, в том числе за счет увеличения в 2,3 раза экспорта и на 14% - импорта. При этом 77% республиканского экспорта направляется в Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Иран, Ирак, Афганистан, Эмираты, Ливан, Иорданию", - отметил С.Меликов.

В целом республика в прошлом году осуществляла торговые связи с более чем 70 странами. Глава региона уточнил, что основными торговыми партнерами Дагестана остаются Азербайджан, Иран, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, а также страны дальнего зарубежья - Турция, Ирак, Китай.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi artıb

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