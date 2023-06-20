Дагестан наращивает товарооборот с Азербайджаном

Дагестан наращивает объем товарооборота с Азербайджаном и другими странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Дагестан наращивает объем товарооборота с Азербайджаном и другими странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, торгово-экономические связи региона РФ со странами ОИС за 2022 год вырос на 66%.

"В условиях санкционного давления наблюдается рост показателей торгового сотрудничества со странами ОИС. Товарооборот с ними вырос на 66%, в том числе за счет увеличения в 2,3 раза экспорта и на 14% - импорта. При этом 77% республиканского экспорта направляется в Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Иран, Ирак, Афганистан, Эмираты, Ливан, Иорданию", - отметил С.Меликов.

В целом республика в прошлом году осуществляла торговые связи с более чем 70 странами. Глава региона уточнил, что основными торговыми партнерами Дагестана остаются Азербайджан, Иран, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, а также страны дальнего зарубежья - Турция, Ирак, Китай.