Трамп высмеял низкие рейтинги телешоу Шварценеггера

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу "Ученик знаменитости", передает Report.

"Вау, опубликованные рейтинги, и Арнольд Шварценеггер разбит Дональдом Джоном Трампом, настоящей" машиной рейтингов ", - написал Д.Трамп.

... Ведь он - звезда кино. И мы сравниваем первый сезон с 14-м. А теперь сравните его первый сезон с моим. Но это совсем не важно. Ведь он поддерживал Хиллари и Кейсика", - добавил избранный президент США.

Дональд Трамп сам некогда был ведущим "Ученика знаменитости", однако руководство канала NBC попросило миллионера покинуть программу из-за его скандальных предвыборных заявлений.

Шоу, в котором звезды помогают собрать деньги на благотворительность, возобновилось в 2017 году. Новым ведущим программы стал киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.