Цзиньпин пригласил Рахмона в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Китай с официальным визитом.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Китай с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом стало известно из поздравления, направленного таджикскому лидеру по случаю праздника Новруз.

"Приветствую Вас принять участие в первом саммите "Китай и Центральная Азия" и посетить Китай с государственным визитом в мае текущего года", - написал Цзиньпин.

Он подчеркнул, что рассчитывает обсудить не только отношения между Пекином и Душанбе, но и со всем Центрально-Азиатским регионом.

"Я уделяю большое внимание развитию китайско-таджикских отношений", - подчеркнул председатель КНР.