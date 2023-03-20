О нас

Цзиньпин пригласил Рахмона в Китай

Цзиньпин пригласил Рахмона в Китай Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Китай с официальным визитом.
Другие страны
20 марта 2023 г. 09:13
Цзиньпин пригласил Рахмона в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Китай с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом стало известно из поздравления, направленного таджикскому лидеру по случаю праздника Новруз.

"Приветствую Вас принять участие в первом саммите "Китай и Центральная Азия" и посетить Китай с государственным визитом в мае текущего года", - написал Цзиньпин.

Он подчеркнул, что рассчитывает обсудить не только отношения между Пекином и Душанбе, но и со всем Центрально-Азиатским регионом.

"Я уделяю большое внимание развитию китайско-таджикских отношений", - подчеркнул председатель КНР.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi