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Цзиньпин: КНР и страны Персидского залива создадут центр ядерной безопасности

Цзиньпин: КНР и страны Персидского залива создадут центр ядерной безопасности Китай и арабские страны Персидского залива создадут совместный центр по ядерной безопасности.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 17:15
Цзиньпин: КНР и страны Персидского залива создадут центр ядерной безопасности

Китай и арабские страны Персидского залива создадут совместный центр по ядерной безопасности.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу на открытии саммита с участием глав аравийских монархий.

"Приветствую участие стран Персидского залива в инициативе по установлению мировой безопасности. Мы будем работать над созданием центра между Китаем и странами Персидского залива по ядерной безопасности", - отметил он.

По его словам, Китай и страны региона договорились вместе противостоять вызовам, с которыми сталкивается человечество.

"Страны Персидского залива и Китай создадут совместный инвестиционный центр. Мы будем укреплять сотрудничество со странами Персидского залива в инвестициях в "чистую" энергетику", - сказал китайский лидер.

Он 7 декабря прибыл в Саудовскую Аравию с госвизитом, который продлится до 10 декабря. Китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств, а также в саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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