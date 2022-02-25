Цзиньпин: Китай поддерживает урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Китай призвал уйти от менталитета холодной войны в украинском вопросе, а также сформировать устойчивый и эффективный механизм обеспечения европейской безопасности. "Необходимо отказаться от менталитета холодной войны, принимать во внимание и уважать законные озабоченности стран в сфере безопасности, посредством переговоров сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм [обеспечения] европейской безопасности".

Правительство Китая выступает за урегулирование разногласий между Россией и Украиной путем переговоров. "Китайская сторона поддерживает урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.