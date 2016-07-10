Cын экс-главаря "Аль-Каиды" объявил войну США и их союзникам

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/Хамза бин Ладен, сын главаря террористической сети "Аль-Каида", уничтоженного в Пакистане американским спецназом, угрожает отомстить США за убийство отца, о чем он сообщает в выложенном в сети 21-минутном аудиоролике.

Как передает Report, об этом сообщает новостное агентство Reuters .

В этой речи под названием "Мы все – Усама" бин Ладен-младший обещает возлавить глобальный террор и борьбу против США и их союзников: "Мы продолжим атаковать вас с вашей стране и за рубежом за угнетение народов Палестины, Афганистана, Сирии, Ирака, Сомали, Йемена и других мусульманских стран, которые не хотят его терпеть".

"Мы мстим не за шейха Осаму, да пребудем с ним милосердие Аллаха, мы защищаем ислам", – утверждает сын главаря "Аль-Каиды". Напомним, что в мае 2011 года президент США Барак Обама дал добро на проведение спецоперации в пакистанском городе Абботабад, где скрывался лидер международной террористической сети, отвественный за теракты 9/11.

ЦРУ открыло свою страницу в социальной сети Twitter, основанной в 2006 году, лишь два года тому назад. Там опубликовано 1.600 "твитов", который читают около 1.3 млн пользователей. В этих текстах излагаются исторические события, а также имена погибших агентов и комментарии чиновников.

Изложение давних событий в стиле "он-лайн" – новая акция ЦРУ, продолжавшаяся около шести часов. Читатели узнали о том, как вертолеты поднялись в воздух с одной из американских военных баз в Афганистане, увидели фотографии Усамы бин Ладена и его главных советников, а также сцену ликвидации жилого комплекса, где скрывался главный террорист планеты, и выступление Обамы, подтвердившего эти факты.

Мнения пользователей относительно этой акции разделились – нашлось немало таких, кто назвали ее "адской" и требовали остановить. Они утверждали, что упиваться убийством врага низко, и обвиняли ЦРУ в разжигании низменных чувств.

Нынешний глава "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири называет Хамзу бин Ладена "новым лицом" этой организации, а политолог Брюс Ридель из Института Брукинга считает его открытым и весьма опасным врагом.