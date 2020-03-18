​Cвыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в мире новым коронавирусом заразились свыше 11 тысяч человек, 475 из них умерли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 11 526 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 112.

Кроме того, согласно данным организации, за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 426.

Отмечается, что за последние сутки вирус был обнаружен в восьми новых странах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.