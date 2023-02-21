СМИ: Си Цзиньпин может посетить Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин может в обозримом будущем посетить Россию.
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По их данным, планирование предполагаемого визита находится на ранней стадии, даты пока не определены. Не исключено, что поездка может состояться в апреле или мае. Как утверждают источники газеты, председатель КНР намерен выступить в поддержку многосторонних мирных переговоров, а также указать на недопустимость применения ядерного оружия.
Согласно версии The Wall Street Journal, тема возможного визита Си Цзиньпина в Россию может быть поднята на встречах с представителями РФ главы канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, который прибыл в Москву. По данным российского внешнеполитического ведомства, 22 февраля его примет глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин также может провести переговоры с Ван И.