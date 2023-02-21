СМИ: Си Цзиньпин может посетить Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин может в обозримом будущем посетить Россию.

Председатель КНР Си Цзиньпин может в обозримом будущем посетить Россию.

Как передает Report , c таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, планирование предполагаемого визита находится на ранней стадии, даты пока не определены. Не исключено, что поездка может состояться в апреле или мае. Как утверждают источники газеты, председатель КНР намерен выступить в поддержку многосторонних мирных переговоров, а также указать на недопустимость применения ядерного оружия.

Согласно версии The Wall Street Journal, тема возможного визита Си Цзиньпина в Россию может быть поднята на встречах с представителями РФ главы канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, который прибыл в Москву. По данным российского внешнеполитического ведомства, 22 февраля его примет глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин также может провести переговоры с Ван И.