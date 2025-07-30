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Цунами достигло побережья Калифорнии

Цунами достигло побережья Калифорнии Цунами достигло побережья штата Калифорния.
Другие страны
30 июля 2025 г. 12:13
Цунами достигло побережья Калифорнии

Цунами достигло побережья штата Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.

"Цунами достигло побережья Калифорнии и, судя по показателям приливов на [пляже] Арина-Коув в штате Калифорния, прямо сейчас движется вдоль берега", - говорится в уведомлении.

Жителям рекомендуется держаться подальше от пляжей.

В городе Кресент-Сити была зафиксирована волна высотой более 30 см. В ближайшее время ожидаются новые волны.

По данным службы, этот район подвержен повышенному риску цунами, поскольку его уникальная подводная география способна "концентрировать энергию волн".

На остальной части западного побережья США объявлено также предупреждение о цунами.

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