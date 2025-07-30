Цунами достигло побережья Гавайев

Цунами после землетрясения на Камчатке обрушилось на побережье Гавайев в США.

Цунами после землетрясения на Камчатке обрушилось на побережье Гавайев в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные экстренные службы.

"Цунами достигло берегов Гавайев", - говорится в сообщении служб в Х.

Представители властей также указали, что торговые гавани в штате были закрыты. Американские авиакомпании Hawaiian Airlines и Alaska Airlines приостановили полеты.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в городе Халеива были зарегистрированы волны высотой до 1,2 м относительно нормального уровня моря.

Ранее власти острова Оаху, на котором расположена столица штата Гонолулу, призвали местных жителей эвакуироваться из прибрежных областей. Береговая охрана США предписала всем судам, находящимся на стоянке в штате Гавайи, покинуть порты из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.