Цукерберга пригласили в парламент Канады для обсуждения безопасности в интернете

Глава Facebook Марк Цукерберг и исполнительный директор компании Шерил Сэндберг приглашены на заседания комитета по конфиденциальности и этике парламента Канады для обсуждения вопросов "безопасности хранения данных, конфиденциальности в интернете и демократии".

Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Заседания комитета будут проходить на этой неделе с понедельника по среду и для работы в них канадские парламентарии планируют привлечь коллег из других стран, а также экспертов и специалистов из таких компаний, как Facebook, Twitter и Google. Как сообщил председатель комитета, депутат от Консервативной партии Боб Циммер, если Цукерберг и Сэндберг проигнорируют приглашение, то это может быть расценено как неуважение к национальному парламенту Канады, что является в этой стране преступлением. "Я не думаю, что игнорирование страны с населением 36 млн человек станет хорошим сигналом международной общественности, - сказал Циммер. - Суть [приглашения] в том, что они [Цукерберг и Сэндберг] приходят и отвечают на наши вопросы, и я надеюсь, что это еще произойдет".

В 2018 году Цукерберг выступил на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле и ответил на вопросы законодателей о защите личных данных, перспектив регулирования в интернете и др. В то же время глава компании отказался выступить перед комитетом по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту британского парламента и ответить на имевшиеся к нему вопросы.