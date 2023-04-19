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Цукерберг запланировал массовые увольнения сотрудников WhatsApp

Цукерберг запланировал массовые увольнения сотрудников WhatsApp Американская корпорация Meta решила начать новые массовые увольнения работников, будут реструктурированы команды WhatsApp и Instagram.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 19:19
Цукерберг запланировал массовые увольнения сотрудников WhatsApp

Американская корпорация Meta решила начать новые массовые увольнения работников, будут реструктурированы команды WhatsApp и Instagram.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сокращения связаны со стремлением основателя Марка Цукерберга повысить эффективность IT-гиганта в этом году.

"Компания сообщила менеджерам, что они должны подготовиться к объявлениям о сокращении рабочих мест 19 апреля, информация указана в служебной записке", - говорится в статье.

Отмечается, что сокращения будут проведены, в том числе среди сотрудников Facebook, WhatsApp, Instagram и Reality Labs, в которой занимаются развитием виртуальной реальности и гаджетов компании.

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Версия на английском языке Zuckerberg plans mass job cuts across Meta

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