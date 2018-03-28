Цукерберг выступит в Конгрессе 12 апреля

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США 12 апреля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Bloomberg.
Эту информацию подтвердил источник в Конгрессе, а также представитель компании.
Компания оказалась в центре скандала ранее в текущем месяце. Это произошло после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
News DepartmentАвтор новости
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