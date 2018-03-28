Цукерберг выступит в Конгрессе 12 апреля

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США 12 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Bloomberg.

Эту информацию подтвердил источник в Конгрессе, а также представитель компании.

Компания оказалась в центре скандала ранее в текущем месяце. Это произошло после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook.