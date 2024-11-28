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Цукерберг встретился с Трампом

Цукерберг встретился с Трампом Руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг встретился в среду с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Другие страны
28 ноября 2024 г. 09:14
Цукерберг встретился с Трампом

Руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг встретился в среду с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил телеканалу Fox News будущий помощник Трампа и заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по политике и вопросам национальной безопасности Стивен Миллер.

"Да, это так. Марк Цукерберг очень четко заявил о своем желании поддерживать и участвовать в переменах, которые мы наблюдаем по всей Америке и по всему миру благодаря реформаторскому движению, во главе которого стоит Дональд Трамп", - сказал Миллер, комментируя прошедшую встречу.

Газета The New York Times в свою очередь сообщила, что инициатором встречи с Трампом выступил Цукерберг, пытающийся "выстроить позитивные взаимоотношения" со следующим американским лидером. Они "обменялись любезностями", Цукеберг в том числе поздравил Трампа с победой на президентских выборах, указали источники издания. "Марк благодарен за предложение присоединиться к Трампу за ужином и за предложение встретиться с его командой", - заявил газете представитель Meta.

По мнению The New York Times, Цукерберг стремится оградить свою корпорацию "от возможного удара со стороны администрации" Трампа. Meta уже давно является "объектом нападок вашингтонских консерваторов", обвиняющих ее в предвзятости в пользу демократов, добавляет газета, напоминая, что Трамп в своей книге "Спасти Америку" обвинил Цукерберга в заговоре против него на выборах 2020 года и угрожал предпринимателю пожизненным тюремным сроком в случае вмешательства в выборы 2024 года.

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