Цукерберг потерял три позиции в списке миллиардеров Bloomberg после падения акций Facebook

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Основатель и глава американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марк Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg с третьей до шестой позиции, потеряв на фоне снижения акций компании почти $16 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные опубликованы в четверг на сайте агентства.

Как отмечается в рейтинге, состояние Цукерберга к настоящему моменту оценивается в $70,6 млрд. До этого он занимал третью строчку перечня с капиталом в размере около $86,5 млрд. Сейчас он расположился на шестой позиции между основателем испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортегой (пятое место; $73,4 млрд) и мексиканским миллиардером Карлосом Слимом (седьмое место; $62,4 млрд).

Акции Facebook после закрытия торговой сессии Нью-йоркской биржи в четверг рухнули почти на 19% до отметки $176,26 за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании сократилась на $119,4 млрд, что, по данным Bloomberg, стало крупнейшим снижением за время одной торговой сессии для американской компании за всю историю.