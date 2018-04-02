Цукерберг: "Facebook нужно несколько лет на решение возникших проблем"

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что у компании уйдет несколько лет на решение проблем, с которыми столкнулась социальная сеть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью интернет-сайту Vox.

"С точки зрения решения всех этих проблем, я думаю, что это просто тот случай, когда мы недостаточно инвестировали, мне кажется, мы прорвемся через эту дыру, но это займет несколько лет. Я бы хотел решить эти проблемы за три или шесть месяцев, но я считаю, что реальность заключается в том, что решение некоторых этих вопросов просто займет больший период времени", - сказал Цукерберг.

Глава Facebook также отметил, что компания работает над увеличением числа сотрудников, занимающихся вопросами безопасности. "В начале прошлого года, я думаю, у нас было 10 тыс. человек, работающих над безопасностью. Но к концу этого года мы планируем, что в этой сфере у нас будет 20 тыс. человек", - отметил Цукерберг.