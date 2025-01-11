Цукерберг: Администрация Байдена требовала от Meta удалять публикации о COVID-19

Представители администрации президента США Джо Байдена связывались с Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и в грубой форме требовали удаления определенных публикаций, в частности касавшихся пандемии COVID-19, на принадлежащих компании платформ

Представители администрации президента США Джо Байдена связывались с Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и в грубой форме требовали удаления определенных публикаций, в частности касавшихся пандемии COVID-19, на принадлежащих компании платформах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

По его словам, звонки из Белого дома касались в том числе постов о побочных эффектах вакцин, а также сатирического контента о пандемии. "Обычно люди из администрации Байдена звонили нашей команде и начинали кричать и сквернословить, - сказал он на подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана. - В какой-то момент мы стали им отвечать: "Нет, мы не будем удалять те вещи, которые являются правдой. Это смешно" . В ответ они говорили, что это надо убрать, а мы им заявляли, что не будем удалять юмор и сатиру, а также вещи, которые являются правдой".