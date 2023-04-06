Cуд в США постановил арестовать и экстрадировать экс-президента Перу

Апелляционный суд в США распорядился арестовать бывшего президента Перу Алехандро Толедо, обвиняемого на родине в коррупции, и приступить к процедуре его экстрадиции на территорию республики.

Апелляционный суд в США распорядился арестовать бывшего президента Перу Алехандро Толедо, обвиняемого на родине в коррупции, и приступить к процедуре его экстрадиции на территорию республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня агентство EFE.

По его данным, рассматривающий дело экс-президента судья Томас Хиксон отменил залог Толедо и приказал ему сдаться к 9 часам утра пятницы властям в Сан-Франциско (штат Калифорния). "Как только Толедо окажется под стражей, США без промедления организуют его выдачу перуанским властям, если для этого не будет никаких юридических препятствий", - говорится в судебном документе, выдержку из которого приводит агентство.

В течение последних трех лет политик находился на свободе под залог и проживал в Калифорнии. В сентябре 2021 года Федеральный окружной суд США по Северному округу штата Калифорния постановил, что Толедо может быть передан властям своей страны. В конце февраля Госдеп удовлетворил запрос Перу об экстрадиции Толедо, и американские власти обратились к судье с просьбой отменить освобождение под залог, чтобы гарантировать доступность политика для передачи в перуанскую тюрьму.