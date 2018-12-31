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    Cуд Токио продлил арест экс-главе Nissan до 11 января

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Срок нахождения под стражей бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в тюрьме предварительного заключения в Токио продлен до 11 января следующего года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

    Соответствующее решение вынес токийский окружной суд в ответ на направленный ранее запрос прокуратуры города. Арест Гона последний раз был продлен 23 декабря сроком на 10 дней и истекал 1 января. Основанием тому послужили новые обвинения в адрес бывшего главы совета директоров концерна. По версии следствия, он в качестве главы корпорации мог переписать на нее свои личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 млрд иен (более $16 млн).

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