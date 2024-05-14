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Cуд над проармянским сенатором Менендесом продлится до начала июля

Cуд над проармянским сенатором Менендесом продлится до начала июля Суд над проармянским сенатором от штата Нью-Джерси Робертом Менендесом, которого обвиняют в коррупции, работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом, продлится до начала июля.
Другие страны
14 мая 2024 г. 08:25
Cуд над проармянским сенатором Менендесом продлится до начала июля

Суд над проармянским сенатором от штата Нью-Джерси Робертом Менендесом, которого обвиняют в коррупции, работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом, продлится до начала июля.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Разбирательство в суде Южного округа штата Нью-Йорк началось 13 мая с отбора присяжных. Как отмечает издание, выбрать необходимое число присяжных пока не удалось.

Судебный процесс, вероятно, продлится до 4 июля, указывает NYT.

Напомним, что в сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга Надин Менендес (Арсланян) были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи.

Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет незарегистрированным иноагентом. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, он мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

В начале года сенатору предъявили дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар.

Следует отметить, что Роберт "Боб" Менендес был назначен в Сенат США в январе 2006 года после отставки сенатора Джона Корзайна, который был избран губернатором Нью-Джерси. В ноябре того же года Р.Менендес был переизбран сенатором. С 1 февраля 2013 по 3 января 2015 года, а также с 2021 по 2023 год являлся председателем сенатского комитета по международным отношениям, покинув временно пост после предъявления обвинений.

Менендес с 1995 года входил в так называемую Группу по армянским делам Конгресса США и действовал в интересах армянского лобби.

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Версия на азербайджанском языке Ermənipərəst senator Menendesin məhkəməsi iyulun əvvəlinədək davam edəcək

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