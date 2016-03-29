Открывшему стрельбу в здании Капитолия предъявлены обвинения

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Мужчине, устроившему стрельбу в центре для посетителей Капитолия в Вашингтоне, предъявлены обвинения в нападении с использованием оружия и вооруженном нападении на полицейского, cообщает Report со ссылкой на Washington Post.

В понедельник в центре для посетителей Капитолия были слышны выстрелы. Здание было закрыто из соображений безопасности. Стрелявшего задержали, один полицейский получил огнестрельное ранение, оно не представляет опасности для его жизни.

Представители правоохранительных органов сообщили, что вооруженным мужчиной был 66-летний Ларри Доусон из Теннесси. Он часто приходил на Капитолийский холм и устраивал там акции протеста.