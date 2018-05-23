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    Cтрелка из Флориды обнаружили мертвым - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Устроивший стрельбу во Флориде мужчина обнаружен мертвым.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал WEAR ABC.

    В результате стрельбы пострадал один человек.

    Как сообщает телеканал со ссылкой на местные власти, стрельбу устроил 49-летний мужчина. Он скончался "после нескольких часов противостояния".

    ***22:56

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Стрельба произошла во вторник днем в городе Панама-Сити (штат Флорида).

    Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал WJHG со ссылкой на очевидцев.

    Согласно распространенным данным, к месту происшествия на Бек-Авеню выехали сотрудники аппарата шерифа округа Уолтон. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

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