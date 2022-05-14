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Cтраны G7 продолжат оказывать военную помощь Украине

Cтраны G7 продолжат оказывать военную помощь Украине Cтраны G7 продолжат оказывать военную помощь Украине и усилят экономическое давление на Россию
Другие страны
14 мая 2022 г. 17:35
Cтраны G7 продолжат оказывать военную помощь Украине

Cтраны G7 продолжат оказывать военную помощь Украине и усилят экономическое давление на Россию, передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы будем продолжать оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо", - говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 по итогам саммита в Германии.

Министры также пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России. Кроме того, страны G7 продолжат работу над сокращением глобальной нехватки продовольствия в мире, вызванном войной в Украине.

При этом, они также призвали Китай соблюдать санкции против России и не помогать Москве в войне против Украины.

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