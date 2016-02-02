Cтраны ЕС внесут 2/3 средств в фонд беженцев Турции

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Страны Евросоюза обеспечат поступление двух третей финансовых средств в фонд ЕС для поддержки беженцев на территории Турции, соразмерно объему национального ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД председательствующих в ЕС Нидерландов Берт Кундерс.

"Страны-члены намерены направить на финансирование механизма до двух третей от запрошенного объема. Взносы стран будут рассчитываться в зависимости от национального ВВП", - сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которую транслирует телевидение Еврокомиссии.

Между тем, как сообщалось ранее, Италия пока блокирует выделение Евросоюзом Турции затребованных Еврокомиссией средств в объеме трех миллиардов евро для сдерживания притока беженцев в ЕС.

Ранее премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что политическое руководство его страны ждет от ЕС выполнения его обязательств по соглашению между Анкарой и Брюсcелем о предотвращении нелегальной миграции в государства ЕС. По словам премьера, "три миллиарда евро названы только для того, чтобы продемонстрировать эту политическую волю к разделению бремени": в Турции находятся 2,5 миллиона беженцев из Сирии, еще 300 тысяч из Ирака.