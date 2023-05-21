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Cтороны конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней

Cтороны конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней Стороны вооруженного конфликта в Судане - суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней.
Другие страны
21 мая 2023 г. 02:09
Cтороны конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней

Стороны вооруженного конфликта в Судане - суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, армия и спецназ подписали в саудовском городе Джидда соглашение о гуманитарном перемирии. Оно вступит в силу через 48 часов после его подписания.

Соглашение предполагает "создание специального комитета по выполнению условий перемирия, в которой войдут представители посредников - Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, - а также суданских вооруженных сил и спецназа".

Также предусмотрен "вывод из медицинских учреждений страны всех вооруженных лиц и предоставление возможности начать ремонтные работы в системе жилищно-коммунального хозяйства".

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