Cтороны конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней

Стороны вооруженного конфликта в Судане - суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней.

Стороны вооруженного конфликта в Судане - суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, армия и спецназ подписали в саудовском городе Джидда соглашение о гуманитарном перемирии. Оно вступит в силу через 48 часов после его подписания.

Соглашение предполагает "создание специального комитета по выполнению условий перемирия, в которой войдут представители посредников - Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, - а также суданских вооруженных сил и спецназа".

Также предусмотрен "вывод из медицинских учреждений страны всех вооруженных лиц и предоставление возможности начать ремонтные работы в системе жилищно-коммунального хозяйства".