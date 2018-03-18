Cторонники Саакашвили требуют отставки Порошенко возле его дома - ВИДЕО

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались около резиденции президента Петра Порошенко под Киевом.

Как передает Report, автоколонна прибыла к дому главы государства - у высокого забора выстроились около 150-200 человек, которые принялись скандировать лозунги.

В частности, они требуют отставки Порошенко. Поблизости находятся сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, которые следят за порядком.