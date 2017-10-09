Cтолтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Нас беспокоит военное наращивание России вблизи наших границ". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии ПА НАТО в Бухаресте.

Он отметил отсутствие прозрачности, когда речь идет о военных учениях России, таких как ZAPAD 2017.

"Мы по-прежнему призываем Россию соблюдать свои международные обязательства. Россия - наш сосед. Мы не хотим изолировать Россию. НАТО не хочет новой холодной войны. Наши действия направлены на предотвращение, а не на конфликт", - заявил генсек.

Говоря об угрозах и вызовах Альянсу, Й. Столтенберг подчеркнул важность борьбы с терроризмом, операций в Афганистане

"Ситуация в Афганистане сложна. Если НАТО уйдет слишком рано, мы рискуем, что Афганистан будет ввергнут в состояние хаоса. Последний раз, когда это произошло, это привело к террористическим нападениям 11 сентября на Соединенные Штаты. В результате было убито почти 3000 человек. Мы не можем допустить, чтобы это произошло снова. Вот почему мы по-прежнему привержены операции в Афганистане", - отметил он.