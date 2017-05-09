Cто боевиков ИГ были ликвидированы в ходе ударов иракских истребителей

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере сто боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) были ликвидированы в ходе ударов иракских истребителей в провинции Анбар на западе Ирака.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

По информации агентства, всего было нанесено 15 авиаударов. В заявлении Командования совместных операций ВС Ирака сообщается, что истребители нанесли 11 авиаударов по укрытиям боевиков ИГ в городе Ана в 180 километрах к северо-западу от Багдада, уничтожив 47 человек. Еще четыре удара бомбардировщики нанесли по городу Эль-Кайм в 330 километрах к северо-западу от столицы.

Кроме того, сообщается, что в результате атаки были разрушены дома террористов-смертников и объекты, где производились бомбы.