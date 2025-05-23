ЦТАК: Новый эсминец КНДР не получил серьезных повреждений при аварии

Новый эсминец КНДР, во время спуска на воду которого произошла авария, не получил серьезных повреждений, на восстановление потребуется менее двух недель.

Новый эсминец КНДР, во время спуска на воду которого произошла авария, не получил серьезных повреждений, на восстановление потребуется менее двух недель.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), к такому выводу пришли власти КНДР по результатам расследования.

"В результате осмотра под водой и на борту эсминца подтверждено, что вопреки первоначальному сообщению днище корабля не было разрушено, правый борт корабля был поцарапан, небольшой объем морской воды попал на борт через структурные элементы кормовой части", - сказано в сообщении.

К расследованию приступила специальная группа, в которую вошли эксперты и представители прокуратуры. Согласно информации, лица, "у кого очевидная ответственность за аварию", арестованы.

Напомним, что 21 мая во время церемонии спуска на воду нового эсминца в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына произошла авария. В результате преждевременного срабатывания спускового механизма носовая часть судна осталась на стапеле (сооружении для строительства корабля), а корма оказалась в воде. Ким Чен Ын назвал причиной происшествия преступную безответственность и распорядился восстановить корабль до июньского пленума.