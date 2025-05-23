ЦТАК: Новый эсминец КНДР не получил серьезных повреждений при аварии

Новый эсминец КНДР, во время спуска на воду которого произошла авария, не получил серьезных повреждений, на восстановление потребуется менее двух недель.
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"В результате осмотра под водой и на борту эсминца подтверждено, что вопреки первоначальному сообщению днище корабля не было разрушено, правый борт корабля был поцарапан, небольшой объем морской воды попал на борт через структурные элементы кормовой части", - сказано в сообщении.
К расследованию приступила специальная группа, в которую вошли эксперты и представители прокуратуры. Согласно информации, лица, "у кого очевидная ответственность за аварию", арестованы.
Напомним, что 21 мая во время церемонии спуска на воду нового эсминца в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына произошла авария. В результате преждевременного срабатывания спускового механизма носовая часть судна осталась на стапеле (сооружении для строительства корабля), а корма оказалась в воде. Ким Чен Ын назвал причиной происшествия преступную безответственность и распорядился восстановить корабль до июньского пленума.