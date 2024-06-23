CSIS: Китай может вернуть Тайвань без единого выстрела

У Китая есть возможность вернуть Тайвань без единого выстрела.

У Китая есть возможность вернуть Тайвань без единого выстрела.

Как передает Report , об этом пишут аналитики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

В публикации описан сценарий, предполагающий, что Пекин объявит "карантин" и частично или полностью перекроет доступ к портам острова, используя тактику "серой зоны". Для этого у Китая есть необходимые ресурсы, а именно крупнейший в мире флот береговой охраны.

Подобные действия приведут к полной остановке поставок жизненно важных продуктов и экономики Тайваня в целом. При этом, утверждают аналитики, это не будет считаться блокадой или актом войны, а при попытке вмешательства других стран, они будут рассматриваться как инициаторы боевых действий.

Более жесткие варианты блокады могут включать в себя ракетные удары по Тайваню, а также минирование вокруг острова, считают аналитики. "Карантин", который Китай также может использовать для нападения на Тайвань, по сути может стать операцией по контролю морского или воздушного движения в пределах определенного района, в то время как блокада больше напоминает полноценную военную операцию.

Преимущество введения карантина в том, что он не потребует от Китая закрытия или ограничения доступа к Тайваньскому проливу. Это означает, что США и их союзники могут потерять одно из своих важнейших требований о вмешательстве в соответствии с международным правом.